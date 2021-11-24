Сильний вітер та низька температура: прогноз погоди у Києві на 24 листопада (карта)

У середу, 24 листопада, у Києві очікується мінлива хмарність. Крім того, прогнозують сильний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У столиці України вдень очікується 2-4 градуси тепла. Холодну температуру супроводжуватиме західний вітер — 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.
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Якої погоди чекати цієї зими?
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
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