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Сильний вітер та низька температура: прогноз погоди у Києві на 24 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
24 листопада, 06:30
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У цей день опадів у столиці України очікувати не варто
Пориви вітру сягатимуть 12 м/c/Колаж: Сьогодні
Пориви вітру сягатимуть 12 м/c/Колаж: Сьогодні

У середу, 24 листопада, у Києві очікується мінлива хмарність. Крім того, прогнозують сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столиці України вдень очікується 2-4 градуси тепла. Холодну температуру супроводжуватиме західний вітер — 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

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"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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