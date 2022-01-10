Синоптики попередили киян про небезпеку: як зміниться погода

У Києві завтра, 11 січня, опадів нічого очікувати, але повернуться морози.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Снігу завтра у місті не буде. Температура повітря вночі опуститься до 5 градусів морозу. Вдень буде холодно. Стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів морозу.
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Синоптик попереджає про ожеледицю.
Погода в Україні на Старий Новий рік
На Старий Новий рік в Україні очікується морозна погода. У деяких регіонах синоптики прогнозують снігопад.
13 січня снігопад очікується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У решті регіонів буде сонячно.
14 січня на території України буде сонячно, але очікується мороз.