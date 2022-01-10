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Синоптики попередили киян про небезпеку: як зміниться погода

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 17:00
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З кожним днем у місті морози стають сильнішими
У Києві прогнозують сильні морози / Колаж "Сьогодні"
У Києві прогнозують сильні морози / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 11 січня, опадів нічого очікувати, але повернуться морози.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Деталі

Снігу завтра у місті не буде. Температура повітря вночі опуститься до 5 градусів морозу. Вдень буде холодно. Стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів морозу.

Синоптик попереджає про ожеледицю.

Погода в Україні на 11 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 11 січня. Фото: Наталки Діденко

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Погода в Україні на Старий Новий рік

На Старий Новий рік в Україні очікується морозна погода. У деяких регіонах синоптики прогнозують снігопад.

13 січня снігопад очікується у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У решті регіонів буде сонячно.

14 січня на території України буде сонячно, але очікується мороз.

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