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Синоптики предупредили киевлян об опасности: как изменится погода

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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10 января, 17:00
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С каждым днем в городе морозы становятся сильнее
В Киеве прогнозируют сильные морозы / Коллаж "Сегодня"
В Киеве прогнозируют сильные морозы / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 11 января, осадков не будет, но вернутся морозы.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Детали

Снега завтра в городе не будет. Температура воздуха ночью опустится до 5 градусов мороза. Днем также будет холодно. Столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза.

Синоптик предупреждает про гололед.

Погода в Украине на 11 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 11 января. Фото: Наталии Диденко

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Погода в Украине на Старый Новый год

На Старый Новый год в Украине ожидается морозная погода. В некоторых регионах синоптики прогнозируют снегопад.

13 января снегопад ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. Во всех остальных регионах будет солнечно.

14 января на территории Украины будет солнечно, но при этом ожидается мороз.

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