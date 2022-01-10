Синоптики предупредили киевлян об опасности: как изменится погода

В Киеве завтра, 11 января, осадков не будет, но вернутся морозы.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Детали
Снега завтра в городе не будет. Температура воздуха ночью опустится до 5 градусов мороза. Днем также будет холодно. Столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза.
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Погода в Украине на Старый Новый год
На Старый Новый год в Украине ожидается морозная погода. В некоторых регионах синоптики прогнозируют снегопад.
13 января снегопад ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. Во всех остальных регионах будет солнечно.
14 января на территории Украины будет солнечно, но при этом ожидается мороз.