Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Знов ніхто не винен? В Києві балкон обвалився на припаркований автомобіль (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 лютого, 22:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Від удару в автівці повилітало скло, а дах пристойно прогнувся
В Києві балкон розтрощив машину.
В Києві балкон розтрощив машину. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві обвалилася частина балкону прямо на припаркований автомобіль. В результаті, машина отримала серйозні ушкодження.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

Реклама

Інцидент стався на Оболонському проспекті, 16. Там відкололася та впала на припарковану автівку Hyundai частина балкону.

"На щастя, нікого з людей поруч не було. На місце викликали усі відповідні служби. Цікаво, що тепер буде?", – йдеться в підписі до відео.

Реклама

Реакція соцмереж

В коментарях бурхливо реагують на небезпечний інцидент. Пишуть, що як завжди власники квартири залишаться невинними, а автомобіль постраждав, бо "знову не там стояв".

"Понаставили машин, ніде і балкону впасти", – жартують у соцмережах.

Заборона на балкони

У Києві планується заборонити прибудову, зміну форми вікон та балконів, а також встановлення кондиціонерів на фасадах історичних будівель. У планах міської влади також буде заборона на утеплення та скління наявних балконів і лоджій, їх добудову чи розширення.

Реклама

Власникам квартир надаватимуть рік, щоб демонтувати неправильно облаштовані балкони. Після виконавчий орган випише штраф, а вже потім "Київблагоустрій" повертатиме будівлі історичний вигляд.

Відповідний документ уже підтримали профільні комісії Київради, також його мають розглянути на пленарному засіданні міської ради.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Загроза вторгнення Росії. Ми дізналися, чи намагаються українці виїхати з країни Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли та за скільки збудують новий вихід зі станції метро "Виставковий центр" Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко До Києва прийшла весна! Свіжий прогноз на тиждень Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

23 430

захворіло за тиждень в Києві

+41%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти