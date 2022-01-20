Сонця не чекати? Яка погода буде завтра у Карпатах

Погода в Карпатах завтра, 21 січня, може принести хуртовини та сильний вітер. Температура вдень триматиметься на рівні мінус 1-8 градусів. На дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
За даними синоптиків, 21 січня у горах буде хмарно, мокрий сніг очікується лише увечері. На переохолодженій землі опади відразу замерзатимуть, тому туристам і водіям слід бути обережними на дорогах.
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Вдень температура повітря становитиме від 3 градусів тепла до 6 градусів морозу. Вночі стовпчик термометра опуститься до 11 градусів морозу.
До того ж, на вулиці пориви вітру досягатимуть 15-24 м/с, за таких умов у горах можлива хуртовина.