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Сонця не чекати? Яка погода буде завтра у Карпатах

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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20 січня, 17:04
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Синоптики опублікували свіжий прогноз погоди в українських Карпатах на 21 січня – у горах може бути небезпечно
У Карпатах очікуються снігопади
У Карпатах очікуються снігопади / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Карпатах завтра, 21 січня, може принести хуртовини та сильний вітер. Температура вдень триматиметься на рівні мінус 1-8 градусів. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За даними синоптиків, 21 січня у горах буде хмарно, мокрий сніг очікується лише увечері. На переохолодженій землі опади відразу замерзатимуть, тому туристам і водіям слід бути обережними на дорогах.

Вдень температура повітря становитиме від 3 градусів тепла до 6 градусів морозу. Вночі стовпчик термометра опуститься до 11 градусів морозу.

До того ж, на вулиці пориви вітру досягатимуть 15-24 м/с, за таких умов у горах можлива хуртовина.

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