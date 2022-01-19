У день Іоанна в Україні будуть морози – що це означає

Українські синоптики розповіли, яка температура буде на свята в країні і де чекати на негоду – новий прогноз

Найхолодніше буде на півночі країни / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні на Івана завтра, 20 січня, буде хмарною, але в деяких областях прогнозують і сонце. Також варто очікувати сніг та вітер із штормовими поривами. Проте на півдні температура повітря прогріється до +4.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Реклама

Завтра, 20 січня, у Києві температура повітря підніметься до +2 градусів. Увечері у столиці буде сніг. Небо буде хмарним протягом усього дня. Вночі до 6 градусів морозу.

Погода в Києві на Йоана. Скрін: sinoptik.ua

У Харкові на Івана цілий день буде хмарно. Тут буде найхолодніше. Температура повітря опуститься до -10 градусів. Опадів у місті не буде.

Реклама

Погода в Харкові на Іоана. Скрін: sinoptik.ua

У Львові синоптики попереджають про штормовий вітер 15-24 м/с. Вранці та вдень у місті пройде сніг. Температура повітря коливатиметься від -5 до -1.

Погода у Львові на Йоана. Скрін: sinoptik.ua

Реклама

В Одесі на Івана буде тепло, але хмарно. Опадів у місті чекати не варто. Температура повітря підніметься до 4 градусів вище нуля.

Погода в Одесі на Йоана. Скрін: sinoptik.ua

Народний прогноз

20 січня відзначається Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода ясна, то літо очікувалося посушливим, а похмура та снігова погода натякала на рясний урожай.

До 20 січня закінчувалися Хрещенські морози, і хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла.

Раніше ми писали: