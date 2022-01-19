У день Іоанна в Україні будуть морози – що це означає

Погода в Україні на Івана завтра, 20 січня, буде хмарною, але в деяких областях прогнозують і сонце. Також варто очікувати сніг та вітер із штормовими поривами. Проте на півдні температура повітря прогріється до +4.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
Завтра, 20 січня, у Києві температура повітря підніметься до +2 градусів. Увечері у столиці буде сніг. Небо буде хмарним протягом усього дня. Вночі до 6 градусів морозу.
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У Харкові на Івана цілий день буде хмарно. Тут буде найхолодніше. Температура повітря опуститься до -10 градусів. Опадів у місті не буде.
У Львові синоптики попереджають про штормовий вітер 15-24 м/с. Вранці та вдень у місті пройде сніг. Температура повітря коливатиметься від -5 до -1.
В Одесі на Івана буде тепло, але хмарно. Опадів у місті чекати не варто. Температура повітря підніметься до 4 градусів вище нуля.
Народний прогноз
20 січня відзначається Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода ясна, то літо очікувалося посушливим, а похмура та снігова погода натякала на рясний урожай.
До 20 січня закінчувалися Хрещенські морози, і хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла.
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