Солнца не ждать? Какая погода будет завтра в Карпатах

Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды в украинских Карпатах на 21 января – в горах может быть опасно

В Карпатах ожидаются снегопады / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Карпатах завтра, 21 января, может принести метели и сильный ветер. Температура днем будет держаться на уровне минус 1-8 градусов. На дорогах ожидается гололед.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

Реклама

По данным синоптиков, 21 января в горах будет облачно, мокрый снег ожидается только вечером. На переохлажденной земле осадки будут сразу замерзать, поэтому туристам и водителям следует быть осторожными на дорогах.

Днем температура воздуха составит от 3 градусов тепла до 6 градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до 11 градусов мороза.

Кроме того, на улице порывы ветра будут достигать 15-24 м/с, в таких условиях в горах возможна метель.