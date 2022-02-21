Співробітникам "Київпастрансу" два місяці не платять зарплату. Ми дізналися подробиці

Без зарплати залишилися водії тролейбусів, трамваїв, автобусів, контролери, працівники трамвайних та тролейбусних депо, адміністрація підприємства

На підприємстві підтвердили, що затримка є / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітникам комунального підприємства "Київпастранс" вже два місяці не виплачують зарплату. Про невиплату у соціальних мережах повідомляють водії підприємства. Як повідомляє "Сьогодні", вони обурюються та вимагають пояснень від керівництва комунального підприємства.

Водії кажуть, що не бачили зарплату та аванс майже два місяці, багато хто вліз у борги.

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У КП "Київпастранс" підтверджують, що є затримка із виплати заробітної плати, але там наголошують, що вони – бюджетне підприємство і їм невідома причина невиплати.

До речі, без зарплати залишилися не лише водії тролейбусів, трамваїв, автобусів, а й контролери, працівники трамвайних та тролейбусних депо, адміністрація підприємства.

У КМДА поки що не коментують ситуацію.

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У "Київпастрансі" були обшуки

Обшуки у комунальних установах КМДА продовжуються. Працівники ДФС прийшли з обшуками до "Київпастрансу".

Правоохоронці розповіли, що розслідують кримінальне провадження щодо присвоєння бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також ухилення від сплати податків.

"Протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти під час проведення робіт з реконструкції трамвайної лінії. Загальна вартість робіт становила понад 80 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

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