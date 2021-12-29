Врятували лише одного? У Києві дали притулок чорному лебедеві, який оселився на озері (фото)

Птахи боялися людей і вічно від них відлітали

Чорним лебедям важко вижити на морозі/Колаж "Сьогодні"

Співробітникам київської команди з порятунку тварин вдалося впіймати одного із чорних лебедів, які оселилися на початку грудня на озері Вирлиця.Його доставили до притулку в Межигір'ї.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Що сталося з другим лебедем?

За версією активістів, доля другого лебедя невідома. Місцеві жителі висувають дві версії:

перша – птаха вбили і з'їли бездомні,

друга – це самка, і десь сидить на яйцях.

У команді порятунку тварин кажуть, що з 17 грудня їм надійшло безліч дзвінків від киян стосовно рятування чорних лебедів на Вирлиці. Вони виїжджали на місце, але птахи були абсолютно здорові. Коли їх намагалися упіймати, лебеді відлетіли від рятувальників.

Вчора все ж таки вдалося зловити одного чорного лебедя, який залишався на озері. Його доставили до притулку для лебедів у Межигір'ї.

Реклама

Порятунок чорного лебедя. Фото: Сергія Григор'єва

Чому птахи могли не вижити

"До нас теж зверталися кияни стосовно порятунку чорних лебедів на Вирлиці. Вчора мені написали, що птах один на озері. Рятувальники під'їхали до місця. Їм вдалося зловити лебедя та привезти до нас у притулок. Він явно давно не їв і насамперед добре поїв", – розповів сайту "Сьогодні" наглядач притулку для лебедів у Межигір'ї Сергій Григор'єв.

Він вважає, що чорні лебеді просто не виживуть на озері у такі морози.

"На птахах вже була помічена намисто. А це означає, що їм важко перебувати на воді. Їм не вистачає жиру, який відштовхує воду від оперення. Якщо ми в притулку спостерігаємо на лебедях таку сморозь, то забираємо їх у приміщення, щоби відігріти. За таких погодних умов чорні лебеді можуть загинути від морозу та голоду", – додає Сергій Григор'єв.

Він не виключає, що самка чорного лебедя могла залишитись у гнізді на яйцях.

Реклама

"Птах австралійський. Нині там літо. Цілком можливо, що лебеді вивели потомство за інстинктом. На жаль, якщо це так, то самка може ослабнути і загинути. Сподіватимемося, що вона залишилася живою і її вдасться відловити", – додає Сергій Григор'єв.

Чорний лебідь. Фото: Сергія Григор'єва

Як годувати птахів у морози

Правильне підживлення для лебедя:

терті овочі

листя салату

пророщена пшениця

комбікорм

запарені злакові

У невеликих кількостях допустимо білий хліб, та його харчова цінність не велика. Доступність та звикання можуть нашкодити птахам та відучити добувати їжу.

Раніше ми писали: