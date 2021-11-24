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Суддя Печерського райсуду відправив "на**р" справу: що сталося насправді

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 15:57
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Хтось втрутився в реєстр судових рішень
У Печерському райсуді Києва прокоментували скандал Фото: колаж "Сьогодні"
У Печерському райсуді Києва прокоментували скандал Фото: колаж "Сьогодні"

У Печерському суді, в якому суддя закрив карантинну справу та "відправив на**р", заявили, що це сталося внаслідок втручання сторонніх осіб до реєстру судових рішень.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Нові деталі

У Печерському суді спростували, що суддя написав у рішенні суду "відправити на**р". Там кажуть, що це є результатом втручання сторонніх осіб до реєстру судових рішень.

"Наявна в Єдиному реєстрі судових рішень зазначена постанова не відповідає оригіналу судового рішення", – пояснили в суді.

Хто втрутився до реєстру судових рішень та вніс у текст ненормативне слово – розбиратиметься поліція.

Суть скандалу

Як стало відомо, 3 лютого у Києві адміністратор порушив вимоги карантинної постанови Кабінету міністрів України – він не вжив заходів щодо своєчасного закриття закладу.

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Покарати порушника карантину не вдалося, оскільки минув тримісячний строк з дня фіксації адмінправопорушення. Внаслідок цього провадження довелося закрити.

"Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити на**р", – сказано в заяві судді.

Нагадаємо, раніше в Одесі суддя Малиновського районного суду виніс незвичайний вирок двом молодикам, які витягували магнітоли та динаміки з машин на штрафмайданчику. Тепер зловмисникам доведеться прочитати кілька книжок.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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