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Судья Печерского райсуда отправил "на**р" дело: что произошло на самом деле

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 15:57
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Кто-то вмешался в реестр судебных решений
В Печерском райсуде Киева прокомментировали скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
В Печерском райсуде Киева прокомментировали скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Печерском суде, в котором судья закрыл карантинное дело и "отправил на**р", заявили, что это произошло в результате вмешательства сторонних лиц в реестр судебных решений.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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В Печерском суде опровергли, что судья написал в решении суда "отправить на**р". Там говорят, что это результат вмешательства сторонних лиц в реестр судебных решений.

"Имеющееся в Едином реестре судебных решений указанное постановление не соответствует оригиналу судебного решения", – объяснили в суде.

Кто вмешался в реестр судебных решений и внес в текст ненормативное слово – будет разбираться полиция.

Суть скандала

Как стало известно, 3 февраля в Киеве администратор нарушил требования карантинного постановления Кабинета министров Украины – он не принял мер по своевременному закрытию заведения.

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Наказать нарушителя карантина не удалось, так как истек трехмесячный срок со дня фиксации админправонарушения. В результате производство пришлось закрыть.

"Производство по делу о привлечении ЛИЦО_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить на**р", – сказано в заявлении судьи.

Напомним, ранее в Одессе судья Малиновского районного суда вынес необычный приговор двум молодым людям, которые вытаскивали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадке. Теперь злоумышленникам придется прочитать несколько книг.

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