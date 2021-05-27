"Суддю Чванкіна за ґрати". Під Офісом президента знову протести (фото, відео)

У Києві 27 травня під Офісом президента мітингують представники громадських організацій та ветерани АТО. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вони вимагають люстрації голови Київського районного суду міста Одеси Сергія Чванкіна.

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За їхніми словами, суддя Чванкін активно перешкоджав роботі багатьох підприємств, які були створені ветеранами АТО, а також регулярно виносив упереджені і протиправні рішення.

Крім того, вони вимагають амністії політичних в'язнів, яким виносили рішення недобросовісні судді.

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На плакатах протестувальників написано "суддю Чванкіна за ґрати".

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Кілька десятків людей тримають в руках прапори.

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Раніше ми писали, що в Києві на мітинг проти вакцинації від COVID-19 прийшло всього 14 людей.

Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, за якого вакцинація не рекомендується.