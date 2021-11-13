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Сухо, але холодно. Як зміниться погода у Києві 14 листопада – прогноз

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 листопада, 17:00
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Синоптики попередили про холодну погоду у столиці 13 листопада – що кажуть в Укргідрометцентрі
Якою буде погода в Києві / Колаж "Сьогодні"
Якою буде погода в Києві / Колаж "Сьогодні"

У Києві та області у неділю, 14 листопада, очікується суха, але холодна погода. Вдень стовпчик термометра не перевищуватиме 8 градусів тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, завтра вдень у всіх районах регіону температура коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Вночі опуститься до 0-2 градусів.

При цьому на вулиці буде мінлива хмарність та сухо. Швидкість вітру 8-10 м/с.

Якою буде погода у Києві. Карта Укргідрометцента

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3 градуси. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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