Сухо, але холодно. Як зміниться погода у Києві 14 листопада – прогноз

У Києві та області у неділю, 14 листопада, очікується суха, але холодна погода. Вдень стовпчик термометра не перевищуватиме 8 градусів тепла.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, завтра вдень у всіх районах регіону температура коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Вночі опуститься до 0-2 градусів.
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При цьому на вулиці буде мінлива хмарність та сухо. Швидкість вітру 8-10 м/с.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3 градуси. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
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