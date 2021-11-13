Сухо, но холодно. Как изменится погода в Киеве 14 ноября – прогноз

Синоптики предупредили о холодной погоде в столице 13 ноября – что говорят в Укргидрометцентре

Какой будет погода в Киеве / Коллаж "Сегодня"

В Киеве и области в воскресенье, 14 ноября, ожидается сухая, но холодная погода. Днем столбик термометра не будет превышать 8 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, завтра днем во всех районах региона температура будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла. Ночью опустится до 0-2 градуса.

При этом на улице будет переменная облачность и сухо. Скорость ветра 8-10 м/с.

Какой будет погода в Киеве. Карта Укргидрометцента

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

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С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3 градуса. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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