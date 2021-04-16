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Тачка і цегла: під Києвом робітники вручну укладають асфальт (відео)

16 квітня, 18:32

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Очевидці зафіксували на відео процес – комунальний працівник бере в руки цеглину і починає нею стискати асфальт

У Ірпені оригінально ремонтують дорогу – працівники автодору утрамбовують щойно укладений асфальт цеглиною.

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Відео з'явилось на сторінці "Kievmap" в Instagram.

На ньому видно, що двоє робітників укладають асфальт за допомогою тачки і цегли. Поки один насипає в яму, другий цеглою утрамбовує суміш.

Примітно, що робітники не використовували ніяких інструментів або техніку, а просто камінь, яким притискали асфальт.

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Раніше ми повідомляли, що на столичній Троєщині, на бульварі Володимира Висоцького з'явилася незвичайна яма на асфальті у вигляді сердечка.

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Нагадаємо, що в Києві через прорив труби утворився провал під асфальтом, в який провалилося колесо вантажівки. В результаті ліквідувати аварію рятувальники не могли доти, поки з траси не прибрали машину.

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дороги асфальт Ірпінь асфальтирование
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