Телефони "червоні", а бажаючих дедалі більше. До тероборони Києва хотіла потрапити 62-річна жінка

Жінці надали роз'яснення щодо участі у національному спротиві та пояснили правила виконання завдань у військовій частині

Тих, хто йде до лав територіальної оборони, вчать захищати країну / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 23 лютого почався призов резервістів. Як стало відомо, охочих стати на захист своєї країни достатньо.

Про це повідомив військовий комісар Київського міського ТЦК та СП Юрій Максимов на брифінгу.

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І до військових частин, і до центрів укомплектування постійно телефонують бажаючі вступити до лав захисників України на випадок вторгнення РФ.

"Навіть не чекаючи будь-яких викликів, повідомлень, телефон постійно "червоний". Люди йдуть і це дуже тішить. В один із територіальних центрів укомплектування соціальної підтримки вчора прибула жінка. Їй 62 роки. Ми їй вдячні за це", – розповів Максимов.

Він додав, що жінка хотіла записатися до територіальної оборони.

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"Їй пояснили, що є певна процедура виконання завдань саме у військових частинах територіальних оборонних сил, надали роз'яснення щодо участі у національному спротиві", – розповів Максимов.

Хто з українських резервістів уникне призову

Згідно з українським законодавством, призиватися не будуть:

батько-одинак чи мати-одиначка,

резервісти, у яких є непрацездатні батьки або з інвалідністю,

військовозобов'язані, які заброньовані на період проведення мобілізації призову за підприємствами, установами, організаціями, які мають мобілізаційні завдання.

Також є перелік обставин, за якими резервісти не можуть прибути в територіальні центри комплектування:

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перешкоди стихійного характеру,

важка хвороба або смерть близьких людей,

інші життєві обставини.

Загалом в Україні призвуть на службу 36 тисяч резервістів.

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