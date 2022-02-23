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Телефоны "красные", а желающих все больше. В тероборону Киева хотела попасть 62-летняя женщина

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 16:42
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Женщине предоставили разъяснения по поводу участия в национальном сопротивлении и объяснили правила выполнения задач в воинской части
Идущих в ряды территориальной обороны, учат защищать страну
Идущих в ряды территориальной обороны, учат защищать страну / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 23 февраля начался призыв резервистов. Как стало известно, желающих стать на защиту своей страны достаточно.

Об этом сообщил военный комиссар Киевского городского ТЦК и СП Юрий Максимов на брифинге.

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И в военные части, и в центры укомплектования постоянно звонят желающие вступить в ряды защитников Украины на случай вторжения РФ.

"Даже не дожидаясь каких-либо вызовов, сообщений, телефон постоянно "красный". Люди идут и это очень радует. В один из территориальных центров укомплектования социальной поддержки вчера прибыла женщина. Ей 62 года. Мы ей благодарны за это", – рассказал Максимов.

Он добавил, что женщина хотела записаться в территориальную оборону.

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"Ей объяснили, что есть определенная процедура выполнения задач именно в воинских частях территориальных оборонных сил, предоставили разъяснения об участии в национальном сопротивлении", – рассказал Максимов.

Кто из украинских резервистов избежит призыва

Согласно украинскому законодательству, призываться не будут:

  • отец-одиночка или мать-одиночка,
  • резервисты, у которых есть нетрудоспособные родители или с инвалидностью,
  • военнообязанные, забронированные на период проведения мобилизации призыва за предприятиями, учреждениями, организациями, имеющими мобилизационные задачи.

Также есть список обстоятельств, по которым резервисты не могут прибыть в территориальные центры комплектования:

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  • помехи стихийного характера,
  • тяжелая болезнь или смерть близких людей,
  • прочие жизненные обстоятельства.

Всего в Украине призовут на службу 36 тысяч резервистов.

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