Тепер з краваткою. Піжона на Позняках оновили (фото)

У столичному парку Позняки відновили пошкоджений вандалами арт-об'єкт, який присвячений київським стилягам, повідомляє кореспондент "Сьогодні". Нагадаємо, невідомі відрізали частину його краватки з металу.

Реклама

Працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району, відновили відсутню деталь гардеробу за допомогою зварювання.

"Ми відновили нашого піжона. За допомогою електрозварювання йому зробили нову краватку, замість старого і зламаного. Також весь арт-об'єкт оновили нової фарбою", – розповіли сайту "Сьогодні" в КП по СЗН Дарницького району.

Тепер Піжон виглядає як новий. На ньому сині – шорти, куртка і кепка, а також яскраві жовті черевики. Вони, до речі, тепер будуть в тон новенькому краватці.

Нагадаємо, скульптуру з металу встановили в парку "Позняки" в квітні 2019 року. Незвичайний арт-об'єкт створили співробітники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама