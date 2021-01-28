Тепер з краваткою. Піжона на Позняках оновили (фото)

У столичному парку Позняки відновили пошкоджений вандалами арт-об'єкт, який присвячений київським стилягам, повідомляє кореспондент "Сьогодні". Нагадаємо, невідомі відрізали частину його краватки з металу.
Працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району, відновили відсутню деталь гардеробу за допомогою зварювання.
"Ми відновили нашого піжона. За допомогою електрозварювання йому зробили нову краватку, замість старого і зламаного. Також весь арт-об'єкт оновили нової фарбою", – розповіли сайту "Сьогодні" в КП по СЗН Дарницького району.
Тепер Піжон виглядає як новий. На ньому сині – шорти, куртка і кепка, а також яскраві жовті черевики. Вони, до речі, тепер будуть в тон новенькому краватці.
Нагадаємо, скульптуру з металу встановили в парку "Позняки" в квітні 2019 року. Незвичайний арт-об'єкт створили співробітники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району.
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