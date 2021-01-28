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Теперь с галстуком. Пижона на Позняках обновили (фото)

28 января, 16:54

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Деталь гардероба восстановили при помощи сварки

В столичном парке Позняки восстановили поврежденный вандалами арт-объект, который посвящен киевским стилягам, сообщает корреспондент "Сегодня". Напомним, неизвестные отрезали часть его галстука из металла.

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Работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, восстановили недостающую деталь гардероба при помощи сварки.

"Мы восстановили нашего Пижона. При помощи электросварки ему сделали новый галстук, вместо старого и сломанного. Также весь арт-объект обновили новой краской", – рассказали сайту "Сегодня" в КП по СЗН Дарницкого района.

Теперь Пижон выглядит как новый. На нем синие – шорты, куртка и кепка, а также яркие желтые ботинки. Они, кстати, теперь будут в тон новенькому галстуку.

Напомним, скульптуру из металла установили в парке "Позняки" в апреле 2019 года. Необычный арт-объект создали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

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Киев галстук позняки пижон

Источник: Сегодня

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