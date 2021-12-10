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Чи тепло повернеться? Чого завтра чекати від погоди у Києві – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
10 грудня, 17:00
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Синоптики обіцяють, що у столиці буде штормовий вітер
Погода в Києві на 11 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 11 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 11 грудня, у Києві буде тепла погода. Також синоптики прогнозують дощ.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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У суботу буде теплий, але вітряний день. Синоптики прогнозують сильний південно-східний вітер. Також періодично у місті буде дощ.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня. Фото: Наталки Діденко
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

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Також найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

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