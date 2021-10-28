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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Тепло вернулось! Какая погода ждет киевлян завтра – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
28 октября, 16:30
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Небо в городе останется облачным до конца дня
Погода в Киеве на 29 октября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 29 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 29 октября, в Киеве целый день останетсяоблачная погода, а максимальная температура воздуха будет 14 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла. Небо покроется облаками. Осадков не будет.

Ночью температура воздуха опустится до 3 градусов. Ветер будет южный 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве на 29 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Киеве на 29 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

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