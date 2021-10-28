Тепло вернулось! Какая погода ждет киевлян завтра – прогноз (карта)

Небо в городе останется облачным до конца дня

Погода в Киеве на 29 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 29 октября, в Киеве целый день останетсяоблачная погода, а максимальная температура воздуха будет 14 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла. Небо покроется облаками. Осадков не будет.

Ночью температура воздуха опустится до 3 градусов. Ветер будет южный 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве на 29 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Реклама

В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

Читайте также