Вбивство господаря і поява привидів у грозу. Що приховує Замок Річарда – Левине серце в Києві

У Києві ходить багато легенд про замок Річарда, проте деякі містичні історії вже вдалося пояснити

Замок Річарда - Левине серце в центрі Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Замок Річарда – Левине серце – одна з найвідоміших визначних пам'яток Києва. Будівля розташована в центрі старого міста – на Андріївському узвозі, 15. Хоча фасад відреставрований, замок стоїть пусткою вже кілька десятиліть. А серед киян ходять містичні історії про привидів і прокляття, що стало причиною смерті підрядника, який звів цей будинок.

"Сьогодні" дізналися, які таємниці приховує цей замок.

Реклама

Будинок спочатку був побудований для здачі квартир в оренду. Однак кажуть, що перші мешканці з жахом виселялися, оскільки чули постійне завивання і плач у будинку. Під час будівництва будівля пережила пожежу, а його власник, Дмитро Орлов, загинув раптово через кілька років після закінчення робіт. Можливо, все це і поклало початок містичним історіям.

Архівна фотографія. Фото: interesniy.kiev.ua

Історія будинку

Будівництво замку завершили в 1904 році, тривало воно три роки, і за цей час Дмитро Орлов загруз у боргах. Спочатку він взяв гроші на зведення будинку, потім – для його відновлення після пожежі. А після завершення робіт з'явилася ще одна проблема: підрядник неправильно оформив дозвіл на будівництво, проєкт будівлі був вкрадений із Петербурга. За це Орлов заплатив великий штраф.

Щоб вибратися з боргової ями, Орлов звернувся до Київського кредитного товариства, взяв позику на 36 років і здав квартири в оренду. Будинок облюбували художники і творчі люди – він ніколи не був порожній. Тобто, навіть якщо примари і жили в будинку, то вже так сильно вони мешканців не лякали.

Реклама

Художник Дмитро Філатов. Фото: arts.in.ua

Легенди про замок і Орлова

Трагедія дійсно сталася з Орловим, але вона не була пов'язана з замком Річарда. Підрядник виграв тендер на будівництво частини залізничного полотна. Спочатку будівництво здавалося вигідним, але прийшла криза, і працівники залишилися без грошей. Розгнівавшись, вони нібито застрелили Орлова.

Його дружина залишилася вдовою з п'ятьма дітьми на руках. Жінка продала замок з молотка за значну суму, погасила борги і далі жила на ці гроші.

Фото: Вікіпедія

Щодо привидів, які лякали жителів будинку, то і з цим теж розібралися з часом. Одну квартиру в замку знімав історик Степан Голубєв. Втомившись від страшних стогонів, які з'являлися при кожній грозі, він почав досліджувати димоходи й знайшов у них яєчну шкаралупу. Її нібито залишили будівельники як помсту за невиплачену зарплату.

Реклама

Про романтичному назві замку Річарда – Левине серце також є кілька версій. За однією з них, будинок названий так на честь торговця Річарда, який кілька десятиліть знімав кімнату. Його любили мешканці, тому що він часто розповідав цікаві історії. У роки війни Річард ховав у підвалі будинку євреїв.

Але є й інша версія. Назва прижилася з легкої руки письменника Віктора Некрасова, який написав про те, що в дитинстві грав на ганку цього будинку і представляв, ніби перед ним той самий замок, в якому проходила дію повісті "Айвенго" Вальтера Скотта.