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Ділянка вартістю понад 600 млн. У Києві суд повернув громаді землі біля Совських ставків

16 червня 2021 19:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Майже 20 гектарів комунальної землі з 2008 року були в оренді

Совські ставки. Фото: Офіс Генпрокурора / Telegram

Совські ставки. Фото: Офіс Генпрокурора / Telegram

Столична прокуратура повернула громаді Києва землі у Совських ставків вартістю 614 млн грн. Ця ділянка з 2008 року була в оренді.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.

"Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення господарського суду міста Києва, яким задоволено позов міської прокуратури в інтересах держави в особі Київської міської ради до товариства про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки у Голосіївському районі столиці", – пишуть у повідомленні.

Між Київрадою і громадою у 2008 році укладено договір оренди земельної ділянки площею понад 19 га вартістю 614 млн грн, розташованої в нижньому каскаді Совських ставків.

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"Умовами договору передбачено її забудову – облаштування рекреаційної зони в поєднанні водоймища з будівництвом розважально-торговельного комплексу протягом трьох років з моменту його укладення", – додають в Офісі Генпрокурора.

Раніше ми писали, що громаді Києва повернули землю на Трухановому острові. Представники Офісу генпрокурора у Верховному суді довели обґрунтованість позову про повернення Київській міській раді земельної ділянки площею 1,16 га.

Також ми писали, що в Одеській області державі повернули землю на суму 460 млн грн.

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