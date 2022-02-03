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Загроза червоної зони та бустерна вакцинація. Яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 лютого, 13:46
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Загалом коронавірус подолали 338 697 мешканців столиці
У країні продовжується чергова хвиля коронавірусу
У країні продовжується чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві тільки минулої доби виявили 2437 хворих на коронавірус. Через погану епідеміологічну ситуацію столиця вже перейшла в помаранчеву зону карантину. А кияни роблять бустерні дози щеплення від коронавірусу.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про коронавірус у Києві.

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Дані за добу

"2437 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 16 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8540 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 372 929", – про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Захворіли за минулу добу:

  • 1329 жінок віком від 18 до 94 років;
  • 790 чоловіків віком від 18 до 89 років;
  • 143 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 175 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Одужали минулої доби 837 людей. Загалом коронавірус подолали 338 697 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 467, в Оболонському – 340 та в Деснянському районі – 258 випадків", – наголосив Віталій Кличко.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. З 1 лютого жителі столиці зможуть і оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін дії становить 270 днів.

Сертифікатом можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів від щеплення.

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Помаранчева зона

Київ 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Зазначимо, що саме такий прогноз робив головний санлікар Києва Сергій Чумак, так що перехід не був несподіваним.

При цьому Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

"Попри високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але незважаючи на це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок збільшуватиметься", – розповів Рубан.

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