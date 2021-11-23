Вкрадений кінотеатр. Яка на вигляд будівля, яку забрали з комунальної власності Києва (фото)

Місцеві жителі згадали, як тут крутили індійське кіно та лікували наркоманів

З 1958 року тут крутили фільми, але зараз кінотеатр покинутий, а вікна замуровані. / Фото: Колаж: Сьогодні

Історія зі вкраденим у киян кінотеатром "Молодіжний" досі на слуху у городян. Повернути його до комунальної власності міста намагаються з 2014 року, після того, як стало відомо, що будинок перейшов у приватну власність ще й за підробленими документами.

Судові позови тягнуться вже не один рік. І минулого тижня стало відомо, що кінотеатр повернуть місту. Щоправда, якщо не буде подано чергову апеляцію.

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Кореспондент "Сегодня" вирушив у Новобіличі, щоб подивитися, за що стільки років триває боротьба.

20 хвилин від метро

Кінотеатр "Молодіжний" розташований у приватному секторі. Дійти до нього можна за 20 хвилин неспішним кроком від станції метро "Академмістечко".

Ця одноповерхова будівля місцями розмальована вуличними художниками. ЇЇ площа – 233 квадратні метри.

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Біля кінотеатру є навіть прикраса – розмальовані автопокришки-клумби. Поруч ростуть два дерева, які обрізають місцеві жителі, щоб гілки не обірвали електропроводи.

На будинку немає розпізнавальних знаків, що це кінотеатр "Молодіжний", хоча він діяв тут із 1958 року. Поруч із ним звичайні приватні будинки і навіть міні-дитячий садок.

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Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Замурували вікна

Місцеві кажуть, що вивіску з будівлі вкрали кілька років тому, а слово "каса", яке висіло над входом та горіло неоновими вогниками, розбили вандали.

Наразі біля будівлі кінотеатру вивантажили нові стовпи освітлення, які змінюватимуть на вулицях у Новобіличах.

Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Усі вікна колишнього фойє кінотеатру замурували цеглою, щоби туди не залазили безхатченки, а місцеві не кидали сміття.

"Це сталося кілька років тому, коли біля будівлі кінотеатру паркувалися елітні "Мерседеси". Сюди регулярно навідувалися люди підозрілої зовнішності. Мабуть, вони вирішували щось зробити з цією будівлею. Потім прийшли робітники та замурували всі вікна кінотеатру, також наглухо забили парадний вхід. Так він і стоїть занедбаний", – розповідає нам місцевий житель Олег.

Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Крутили індійське кіно

До речі, місцеві жителі ще пам'ятають роки, коли кінотеатр "Молодіжний" був справжнім осередком культури.

"Я часто ходив сюди на кіносеанси, благо йти потрібно було лише 20 метрів. Це був не просто кінотеатр! Він мав свою спеціалізацію, щось на кшталт кінозалу, де показували виключно індійське кіно. Я сам зустрічав тут людей, які любили індійські фільми і приїжджали сюди навіть із центру Києва, щоб подивитися чергову кінострічку", – розповідає нам місцевий житель Віктор.

Люди досі згадують сусідку, яка працювала касиром та прибиральницею у будівлі кінотеатру.

"Вона продавала квитки і прибирала в приміщенні майже 40 років. Ми дуже поважали цю жінку. Вона була для нас, як володарка кіно. На жаль, її вже немає в живих. Тут крутили всі випуски "Ну, постривай!", показували військові фільми, навіть "Кінг-Конга" ми тут дивилися, сидячи на теплій батареї. А на початку 90-х все почало чахнути і перетворюватися на тлін", – згадує ще один місцевий житель.

Лікували наркоманів

Разом із Віктором намагаємося знайти вхід до будівлі. Дорогою він розповідає, що у свій час приміщення кінотеатру орендувала баптистська церква.

"Це було в період, коли у Києві мером був Черновецький. У приміщенні кінотеатру вже не було кіно, натомість молилися баптисти і навіть лікували тут наркоманів. "Веселі" були для нас часи. Було страшно на вулицю вийти. Вони там співали свої пісні, а вулицею хиталися дивні типи", – згадує Віктор.

Перетворили на сміттєзвалище

Він показує нам чорний хід, звідки після сеансу зазвичай виходили люди. Нині ця дерев'яна прибудова помітно відкололася від кінотеатру, і того стережись, може завалитися.

На одному з вікон, які замурували цеглою, написано: "Не кидайте сміття!".

Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

"Це вже почалося після того, як "богомоли" покинули будівлю. Сюди почали звозити сміття сусіди. Вікна в будівлі були розбиті, і сміття кидали прямо туди. Якось навіть якийсь старий диван туди закинули. Довелося сміття прибирати самотужки, оскільки тут завелися щури, і вони бігали всіма дворами. Тепер ми пильно стежимо, щоб відходи ніхто не кидав", – розповідає Віктор.

Мешканці згадують, як місцеві алкоголіки викрадали апаратуру.

"З приміщення кіномеханіка винесли все під чисту. Наразі у залі тільки крісла залишилися. А всі двері та вікна наглухо забили. Може, так він довше збережеться. Років сім тому приміщення кінотеатру навіть горіло, але вчасно встигли пожежники та загасили вогонь", – згадує місцевий мешканець Віктор.

Ми так і не змогли знайти лазівку, щоб потрапити усередину кінотеатру. Виявляється, ключа від входу ніхто з місцевих не має.

Так приміщення кінотеатру на вигляд всередині.

Хочуть, щоб повернулося кіно

Місцеві жителі вважають, що кінотеатр "Молодіжний" треба відроджувати у Новобіличах.

"Нехай це буде хоча б невеликий кінотеатр, з кафешкою. Він буде користуватися популярністю у місцевих жителів – адже навколо тільки приватні будинки, і піти людям зовсім нікуди. Місто і так нас підтискає. Деякі пустирі і "нічийну землю" вже забудовують висотками в Новобіличах. Може, і на місці "Молодіжного" хотіли впхнути будинок на двадцять поверхів, але поки що це не вийшло", – розмірковують люди.

Що кажуть у КМДА

У столичній мерії заявляють, що після передачі кінотеатру у комунальну власність міста у влади з'явиться можливість розпоряджатися повернутим майном відповідно до інтересів територіальної громади столиці та забезпечити ефективне використання приміщення кінотеатру "Молодіжний".

"Прояви протизаконних дій та посягання на власність територіальної громади неприпустимі. Міська влада зробить усе можливе, щоб відновити справедливість та повернути Києву його майно", – заявили в КМДА.

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