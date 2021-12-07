Вже не "червоний", але є нова загроза: яка ситуація з коронавірусом у Києві

Загалом у місті з початку пандемії на COVID-19 захворіли 307 282 особи

Усього минулої доби у Києві зафіксували 1 270 хворих на коронавірус / Колаж "Сьогодні"

Київ вийшов із "червоної зони", але кількість хворих з кожним днем зростає все більше, а також у місті може незабаром з'явиться новий штам "Омікрон".

Докладніше про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у столиці

Всього за минулу добу у Києві зафіксували 1270 хворих на COVID-19. Померли від COVID-19 30 осіб. А вилікувалися від коронавірусу 1877 жителів столиці.

Загалом у місті з початку пандемії захворіли 307 282 особи.

Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

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"Це черговий штам вірусу, який розвивається при мутаціях цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Грипом та COVID-19 можна захворіти одночасно. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ уже не "червоний"

Сьогодні, 7 грудня, столиця перейшла із "червоної зони" до "жовтої зони" адаптивного карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Також через це у місті діятимуть нові правила.

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Нові правила карантину

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони насамперед невакцинованих українців.

Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому рівні" епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

У той же час для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Столиця буде тепер у жовтій зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі жорсткі обмеження у столиці залишили

Торгові центри. У КМДА зазначили, що в умовах "жовтої зони" карантину ТРЦ можна буде відвідувати лише за наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифікату про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус. Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років. Вони можуть відвідувати центри лише у супроводі дорослих.

Транспорт. Скористатися громадським транспортом пасажири можуть лише за наявності "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.

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