Вже не "червоний", але є нова загроза: яка ситуація з коронавірусом у Києві

Київ вийшов із "червоної зони", але кількість хворих з кожним днем зростає все більше, а також у місті може незабаром з'явиться новий штам "Омікрон".
Докладніше про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу у столиці
Всього за минулу добу у Києві зафіксували 1270 хворих на COVID-19. Померли від COVID-19 30 осіб. А вилікувалися від коронавірусу 1877 жителів столиці.
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Загалом у місті з початку пандемії захворіли 307 282 особи.
Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві
Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.
"Це черговий штам вірусу, який розвивається при мутаціях цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.
Київ уже не "червоний"
Сьогодні, 7 грудня, столиця перейшла із "червоної зони" до "жовтої зони" адаптивного карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС.
Також через це у місті діятимуть нові правила.
Нові правила карантину
Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони насамперед невакцинованих українців.
- Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому рівні" епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- У той же час для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Деякі жорсткі обмеження у столиці залишили
Торгові центри. У КМДА зазначили, що в умовах "жовтої зони" карантину ТРЦ можна буде відвідувати лише за наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифікату про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус. Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років. Вони можуть відвідувати центри лише у супроводі дорослих.
Транспорт. Скористатися громадським транспортом пасажири можуть лише за наявності "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.
Раніше ми писали:
- Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
- Що робити, якщо Дія не підтягнула сертифікат COVID? Інструкціївід Національної служби здоров'я України (НСЗУ).