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Уже не "красный", но есть новая угроза: какова ситуация с коронавирусом в Киеве

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
7 декабря, 11:09
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Всего в городе с начала пандемии COVID-19 заболело 307 282 человека
Всего за прошлые сутки в Киеве зафиксировали 1 270 больных на коронавирус / Коллаж "Сегодня"
Всего за прошлые сутки в Киеве зафиксировали 1 270 больных на коронавирус / Коллаж "Сегодня"

Киев вышел из красной зоны, но количество больных с каждым днем растет все больше, а также в городе может совсем скоро появиться новый штамм "Омикрон".

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в столице

Всего за прошлые сутки в Киеве зафиксировали 1270 больных COVID-19. Умерли от COVID-19 30 человек. А вылечились от коронавируса 1877 жителей столицы.

Всего в городе с начала пандемии заболело 307 282 человека.

Когда новый штамм "Омикрон" появится в Киеве

Многих пугает появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

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"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

Гриппом и COVID-19 можно заболеть одновременно. Фото: коллаж "Сегодня"
Гриппом и COVID-19 можно заболеть одновременно. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев уже не красный

Сегодня, 7 декабря, столица перешла из красной зоны в желтую зону адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Также из-за этого в городе будут действовать новые правила.

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Новые правила карантина

Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев.

  • Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
  • Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
  • В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Столица будет теперь в желтой зоне
Столица будет теперь в желтой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые жесткие ограничения в столице оставили

Торговые центры. В КГГА отметили, что в условиях желтой зоны карантина ТРЦ можно будет посещать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, "зеленого" сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирус. Исключение сделано для лиц, не достигших 18 лет. Они могут посещать центры только в сопровождении взрослых.

Транспорт. Воспользоваться общественным транспортом пассажиры могут лишь при наличии "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса.

Ранее мы писали:

  • Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также создать сертификат для своего ребенка.
  • Что делать, если "Дія" не подтянула сертификат COVID? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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