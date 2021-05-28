У центрі Києва завивають сирени, багато поліції і рятувальників: що відбувається (відео)

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У ніч на 28 травня до центральних станцій метро Києва стягнули багато поліцейських машин, автомобілів швидкої допомоги та пожежних, на вулицях завивають сирени і раз по раз видно носилки з "пораненими". СБУ напередодні анонсувала антитерористичні навчання.
Відео того, що відбувається на вулицях столиці, опублікував "Інформатор Київ".
Як повідомляють очевидці, у центрі Києва зараз можна спостерігати всі екстрені служби міста. З метро "Площа Льва Толстого" рятувальники евакуюють "заручників" і виносять на носилках "поранених", поруч встановлені спеціальні намети.
Також не спокійно сьогодні вночі і на Майдані Незалежності – там завивають сирени десятків поліцейських машин, перекрито рух.
Раніше Служба безпеки України попередила, що в ніч з 27-го на 28 травня будуть проводитися планові антитерористичні навчання на кількох об'єктах комунального підприємства "Київський метрополітен" у Шевченківському районі.
Жителів і гостей столиці заздалегідь попередили про можливі незручності, як обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірку документів, що посвідчують особу, і закликали поставитися до цього з розумінням.
Нагадаємо, Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря в Одеській області для вдосконалення взаємодії під час проведенні антитерористичної операції на об'єктах підвищеної небезпеки та транспортної інфраструктури.
Ми також повідомляли, що Росія спробувала зірвати військові навчання Україна та США у Чорному морі.