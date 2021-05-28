У центрі Києва завивають сирени, багато поліції і рятувальників: що відбувається (відео)

Рух транспортних засобів і пішоходів обмежений, у перехожих перевіряють документи, що посвідчують особу

/ Фото: Сьогодні

У ніч на 28 травня до центральних станцій метро Києва стягнули багато поліцейських машин, автомобілів швидкої допомоги та пожежних, на вулицях завивають сирени і раз по раз видно носилки з "пораненими". СБУ напередодні анонсувала антитерористичні навчання.

Реклама

Відео того, що відбувається на вулицях столиці, опублікував "Інформатор Київ".

Відео: Інформатор

Як повідомляють очевидці, у центрі Києва зараз можна спостерігати всі екстрені служби міста. З метро "Площа Льва Толстого" рятувальники евакуюють "заручників" і виносять на носилках "поранених", поруч встановлені спеціальні намети.

Також не спокійно сьогодні вночі і на Майдані Незалежності – там завивають сирени десятків поліцейських машин, перекрито рух.

Навчання СБУ на Майдані Незалежності Відео: Інформатор

Раніше Служба безпеки України попередила, що в ніч з 27-го на 28 травня будуть проводитися планові антитерористичні навчання на кількох об'єктах комунального підприємства "Київський метрополітен" у Шевченківському районі.

В тренді У Києві позашляховик пішов під землю (відео)

Реклама

Жителів і гостей столиці заздалегідь попередили про можливі незручності, як обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірку документів, що посвідчують особу, і закликали поставитися до цього з розумінням.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря в Одеській області для вдосконалення взаємодії під час проведенні антитерористичної операції на об'єктах підвищеної небезпеки та транспортної інфраструктури.

Ми також повідомляли, що Росія спробувала зірвати військові навчання Україна та США у Чорному морі.