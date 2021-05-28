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В центре Киева завывают сирены, много полиции и спасателей: что происходит (видео)

28 мая, 03:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Движение транспортных средств и пешеходов ограничено, у прохожих проверяют документы, удостоверяющие личность

Учения СБУ в Киеве

Учения СБУ в Киеве / Фото: Сегодня

В ночь на 28 мая к центральным станциям метро Киева стянули много полицейских машин, автомобилей скорой помощи и пожарных, на улицах завывают сирены и то и дело мелькают носилки с "ранеными". СБУ накануне анонсировала антитеррористические учения.

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Видео происходящего на улицах столицы опубликовал "Информатор Киев".

Учения СБУ в Киеве Видео: Информатор

Как сообщают очевидцы, в центре Киева сейчас можно наблюдать все экстренные службы города. Из метро "Площадь Льва Толстого" спасатели эвакуируют "заложников" и выносят на носилках "раненых", рядом установлены специальные палатки.

Также не спокойно сегодня ночью и на Майдане Незалежности – там завывают сирены десятков полицейских машин, перекрыто движение.

Учения СБУ на Майдане Незалежности Видео: Информатор

Ранее Служба безопасности Украины предупредила, что в ночь с 27-го на 28 мая будут проводится плановые антитеррористические учения на нескольких объектах коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Шевченковском районе.

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Жителей и гостей столицы заранее предупредили о возможных неудобствах, какограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, и призвали отнестись к этому с пониманием.

Напомним, Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в акватории Черного моря в Одесской области для совершенствования взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

Мы также сообщали, что Россия попыталась сорвать военные учения Украины и США в Черном море.

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