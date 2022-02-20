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У КМДА розповіли, що найбільше забруднює повітря в Києві

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 лютого, 22:14
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У Києві часто фіксують високий рівень забруднення повітря
Найбільше шкідливих речовин в повітря викидають автомобілі/Фото: колаж: "Сьогодні"
Найбільше шкідливих речовин в повітря викидають автомобілі/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що в Києві найбільше забруднює повітря. Автомобілі — головне джерело забруднення повітря.

Про це йдеться на сайті КМДА.

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Що кажуть у КМДА?

80% шкідливих викидів в атмосферу дають саме автомобілі.

"Київ — це мегаполіс, у якому традиційно нічого не змінюється. Джерела шкідливих викидів в атмосферу є стаціонарні та пересувні. Стаціонарними джерелами є труби та котли різних підприємств. А пересувними джерелами є транспорт та всі рухомі об’єкти, які викидають у повітря шкідливі речовини", – зазначив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Контроль якості повітря

У Києві продовжують удосконалювати міську систему моніторингуякості повітря. У всіх районах міста змонтовано 46 датчиків моніторингу якості повітря.

"Це суттєвий крок до розширення наявної системи контролю за станом повітря в столиці", – зазначив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.

На відміну від датчиків громадського контролю, встановлені містом індикативні датчики аналізують повітря за більшою кількістю показників, вони сертифіковані, більш точні та інформативні.

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За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, система спирається на міську бездротову мережу LoRaWAN для передачі даних. Щоб вона працювала, у кожному районі Києва було встановлено 295 базових станцій.

"На першому етапі тестуємо та налагоджуємо систему, збираємо та аналізуємо інформацію. Цього року плануємо інтегрувати інформацію про стан повітря до "Києва Цифрового", — сказав Половинко.

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