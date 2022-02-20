У КМДА розповіли, що найбільше забруднює повітря в Києві

У Києві часто фіксують високий рівень забруднення повітря

Найбільше шкідливих речовин в повітря викидають автомобілі/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що в Києві найбільше забруднює повітря. Автомобілі — головне джерело забруднення повітря.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Реклама

Що кажуть у КМДА?

80% шкідливих викидів в атмосферу дають саме автомобілі.

"Київ — це мегаполіс, у якому традиційно нічого не змінюється. Джерела шкідливих викидів в атмосферу є стаціонарні та пересувні. Стаціонарними джерелами є труби та котли різних підприємств. А пересувними джерелами є транспорт та всі рухомі об’єкти, які викидають у повітря шкідливі речовини", – зазначив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Контроль якості повітря

У Києві продовжують удосконалювати міську систему моніторингуякості повітря. У всіх районах міста змонтовано 46 датчиків моніторингу якості повітря.

"Це суттєвий крок до розширення наявної системи контролю за станом повітря в столиці", – зазначив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.

На відміну від датчиків громадського контролю, встановлені містом індикативні датчики аналізують повітря за більшою кількістю показників, вони сертифіковані, більш точні та інформативні.

Реклама

За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, система спирається на міську бездротову мережу LoRaWAN для передачі даних. Щоб вона працювала, у кожному районі Києва було встановлено 295 базових станцій.

"На першому етапі тестуємо та налагоджуємо систему, збираємо та аналізуємо інформацію. Цього року плануємо інтегрувати інформацію про стан повітря до "Києва Цифрового", — сказав Половинко.

Читайте також