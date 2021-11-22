У КМДА розповіли, коли в школах Києва почнуться зимові канікули

Попри те, що школи Києва в "червоній зоні" адаптивного карантину деякий час працювали в дистанційному форматі, зимові канікули стартують вчасно, а їхнього продовження не буде.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Дві школи залишаються закритими
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, станом на 22 листопада в Києві не змогли відкритися тільки дві школи в Солом'янському районі через проблеми з теплом: у першій сталася аварія на трубопроводі, а в другій (знаходиться на балансі Міністерства освіти і науки) опалення так і не включили з незрозумілих причин.
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Термін зимових канікул
Зимові канікули, як правило, починаються в кінці грудня і тривають два тижні. Цього разу вони будуть з 25 грудня по 9 січня включно.
Статистика коронавірусу у Києві
Станом на ранок 22 листопада у Києві зафіксовано 358 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 201 випадок менше, ніж 21 листопада (559 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 245 958 людей (764 за добу);
- померли 7214 людей (32 за добу).
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