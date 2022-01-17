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У КМДА розповіли, скільки людей відвідали головну ялинку України

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 22:05
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Охочі побачити новорічне дерево їхали з різних куточків України та світу
Ялинку вже почали розбирати/Колаж: "Сьогодні"
Ялинку вже почали розбирати/Колаж: "Сьогодні"

Головну новорічну локацію у Києві на Софіївській площі відвідали понад 4 млн киян та гостей міста. Вона працювала з 18 грудня по 16 січня.

Про це повідомила голова постійної комісії міськради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

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Деталі

Вікторія Муха нагадала, що цьогоріч новорічне дерево, висотою 31 метр, прикрашали 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів та яскрава гірлянда, довжиною 10 кілометрів, яку було розміщено у вигляді великого купола. Поблизу ялинки було облаштовано найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

"Головна ялинка Києва є дійсно зимовим магнітом столиці. Святкова локація вже не перший рік входить до числа найкрасивіших у Європі... Міська влада в партнерстві з представниками бізнесу організувала унікальну новорічно-різдвяну локацію, яку відвідало понад чотири мільйони киян та гостей міста з усього світу", — зазначила голова постійної комісії міськради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Вікторія Муха наголосила, що міська влада працює над підвищенням туристичної привабливості Києва, стандартів гостинності та створенням комфортних умов для перебування туристів.

Ялинку розбирають

У Києві почали розбирати головну ялинку міста. Це триватиме весь тиждень. Робітники вже розібрали та забрали персонажів різдвяного вертепу, який прикрашав основу ялинки.

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"Люди нарікають, мовляв, чому не залишили ялинку на Софійській площі до свята Водохреща – 19 січня. Але ми тут нічого не можемо вдіяти. Ялинку на Софійській площі розбиратимуть кілька днів. Спочатку приберуть дрібниці – у вигляді прикрас на різних локаціях на площі, а потім розпочнуть демонтаж гірлянд та іграшок з ялинки. Наприклад, зірку з верхівки нашої новорічної красуні зніматимемо через 2-3 дні. Для цього потрібний висотний кран, щоб зняти зірку з висоти 31 метр", – зазначили організатори.

Читайте також

  • Кияни почали здавати новорічні ялинки до пунктів прийому, розташованих по всій столиці. Вони працюватимуть до 31 січня.
  • Міжнародна туристична організація European Best Destinations опублікувала рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок Європи. Головне новорічне дерево Києва опинилося в ТОП-15.

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