Свято закінчилося. У Києві розбирають головну ялинку країни – репортаж (фото, відео)

Вже розібрали та відвезли персонажів різдвяного вертепу, який прикрашав основу ялинки

Ялинку розбиратимуть цілий тиждень. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Софійській площі розпочали демонтаж головної ялинки України. Робітники вже розбирають святкову ілюмінацію на вхідних групах до новорічного містечка. Ці конструкції, нагадаємо, прикрашені гірляндами та справжніми ялинковими гілками.

Найкрасивіша

Всі у захваті від головного новорічного дерева України. На сторінці організаторів у соціальних мережах пишуть, що до Києва приїжджали цілими сім'ями, щоб помилуватися новорічною красунею. Один чоловік зізнався, що проїхав із сім'єю 350 кілометрів, щоб на власні очі побачити головну ялинку на Софійській площі.

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Багато хто пише, що такої гарної ялинки не було в Києві за 30 років незалежності України.

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Ялинку вже почали розбирати. Фото: Олександр Марущак/Сьогодні

Скільки розбиратимуть?

Розбиратиму головну ялинку цілий тиждень. Робітники вже розібрали та забрали персонажів різдвяного вертепу, який прикрашав основу ялинки.

"Люди нарікають, мовляв, чому не залишили ялинку на Софійській площі до свята Водохреща – 19 січня. Але ми тут нічого не можемо вдіяти. Ялинку на Софійській площі розбиратимуть кілька днів. Спочатку приберуть дрібницю – у вигляді прикрас на різних локаціях за площею, а потім розпочнуть демонтаж гірлянд та іграшок з ялинки. Наприклад, зірку з верхівки нашої новорічної красуні зніматимемо через 2-3 дні. Для цього потрібний висотний кран, щоб зняти зірку з висоти 31 метр", – пояснюють організатори.

Чим запам'яталася?

Головну ялинку на Софійській площі цього року відкрили не 19, а 18 грудня. Її прикрасили 20 тисяч іграшок золотого та червоного кольорів.

Ялинка на Софійській площі встояла під час найсильнішого вітру 83 км/годину, який зафіксували у Києві 14 січня. З гілок не впала жодна іграшка! При цьому в місті впало кілька рекламних щитів і багато дерев.

Змінять дату відкриття

Наразі організатори новорічного свята на Софійській площі хочуть ініціювати нові дати з установки та відкриття головної ялинки країни.

"Є така пропозиція – відкривати ялинку не 19 грудня, а з 10 грудня. Щоб вона прикрашала площу рівно місяць – з 10 грудня по 10 січня. Навіщо нам такі довгі гуляння на 1,5 місяці? За пропонованим графіком ми можемо відзначати католицьке православне Різдво, а також Новий рік", – розповів сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

До того ж, з 1 по 10 грудня створюється рейтинг найкращих ялинок у Європі, а наша ялинка до цього рейтингу не потрапляє, оскільки відкривається лише 18-19 грудня.

Попросять додаткове вбрання поліції

Також організатори новорічного свята звертатимуться до Національної поліції, щоб під час роботи святкового містечка на Софійській площі виділялася більша кількість правоохоронців для патрулювання території.

"На площі дуже багато шахраїв, особливо ромської національності. Також багато ряжених Дідів Морозів, ведмедів, персонажів у різних костюмах. Вони чіпляються до людей із проханням сфотографуватися, а потім вимагають з людини 200 гривень. Виникають неприємні ситуації та конфлікти, а вони нікому не потрібні під час свят", – додають організатори.

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