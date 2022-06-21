У Київ прийшла велика гроза: зриває дахи та падають дерева

Кияни викладають відео негоди

Погода не потішить українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Вдень 21 червня у Київ прийшла велика гроза із сильним шквалистим вітром. Внаслідок розгулу стихії падали дерева та зривало дахи будинків.

Про це повідомляли кияни у соцмережах.

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Що відомо

"Читачі повідомляють, що через сильний вітер відламуються частини фасадів будівель і падають дерева", – написали на одному каналі.

Комунальні служби випустили попередження.

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"Увага! Штормове попередження! Прохання не ставити автівки під деревами! Будьте обережні та бережіть себе, – написало на своїй сторінці у фейсбуці КП УЗН Дніпровського району Києва.

За день до цього в Укргідрометцентрі попереджали, що 21 червня до 17:00 температура повітря знизиться на 10 °С. Гроза в Києві розпочнеться після обіду, очікувалось підтоплення на автомобільних дорогах та пориви вітру.

Також Укргідрометцентр повідомляє, що 22 червня в західних, південних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності – жовтий.