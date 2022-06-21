В Киев пришла большая гроза: срывает крыши и падают деревья

Киевляне выкладывают видео непогоды

Погода не порадует украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Днем 21 июня в Киев пришла большая гроза с сильным шквалистым ветром. В результате разгула стихии падали деревья и срывало крыши домов.

Об этом сообщали киевляне в соцсетях.

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Что известно

"Читатели сообщают, что из-за сильного ветра отламываются части фасадов зданий и падают деревья", – написали на одном канале.

Коммунальные службы выпустили предупреждение.

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"Внимание! Штормовое предупреждение! Просьба не ставить автомобили под деревьями! Будьте осторожны и берегите себя", – написало на своей странице в фейсбуке КП УЗН Днепровского района Киева.

Днем ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 21 июня к 17:00 температура воздуха снизится на 10 °С. Гроза в Киеве начнется после обеда. Ожидалось подтопление на автомобильных дорогах и порывы ветра.

Также Укргидрометцентр сообщает, что 22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей порывы ветра составят 15-20 м/с. Уровень опасности – желтый.