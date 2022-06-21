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В Киев пришла большая гроза: срывает крыши и падают деревья

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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21 июня, 15:13
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Киевляне выкладывают видео непогоды
Погода не порадует украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода не порадует украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Днем 21 июня в Киев пришла большая гроза с сильным шквалистым ветром. В результате разгула стихии падали деревья и срывало крыши домов.

Об этом сообщали киевляне в соцсетях.

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Что известно

"Читатели сообщают, что из-за сильного ветра отламываются части фасадов зданий и падают деревья", – написали на одном канале.

Коммунальные службы выпустили предупреждение.

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"Внимание! Штормовое предупреждение! Просьба не ставить автомобили под деревьями! Будьте осторожны и берегите себя", – написало на своей странице в фейсбуке КП УЗН Днепровского района Киева.

Днем ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 21 июня к 17:00 температура воздуха снизится на 10 °С. Гроза в Киеве начнется после обеда. Ожидалось подтопление на автомобильных дорогах и порывы ветра.

Также Укргидрометцентр сообщает, что 22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей порывы ветра составят 15-20 м/с. Уровень опасности – желтый.

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Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Кирилл Верес – майор ВСУ, командир спецподразделения К-2 при 54-й отдельной механизированной бригаде (ранее – офицер контрразведки СБУ, задержавший российских ГРУшников Александрова и Ерофеева)... Сейчас на счету группы К-2 – около 40 единиц уничтоженной техники врага, сотни оккупантов. Верес - первый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Герой Украины.
История подвигов героя
Хроника агрессии
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