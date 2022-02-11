До Києва прийшла весна! Свіжий прогноз на тиждень

Синоптики розповіли, яку погоду чекати у столиці цього тижня та чи будуть опади

У столиці температура підніметься до +6 градусів / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві цього тижня, 12-18 лютого, буде теплою. Вдень температура триматиметься на рівні від +2 до +6 градусів. При цьому на вулиці буде вітряно.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, цілий тиждень у столиці буде плюсова температура. У суботу та четвер варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 13-14 м/с. У п'ятницю буде штормовий вітер – до 24 м/с.

Температура повітря у суботу буде +2 градуси, синоптики обіцяють сніг із дощем. У неділю стовпчик термометра покаже +4 тепла, як і у понеділок.

Прогноз погоди на тиждень / Фото: Gismeteo

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У другій половині тижня температура трохи підніметься, і до п'ятниці триматиметься на рівні від +6 градусів. У середу та четвер буде дощ.

Що робити під час штормового вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти скла смужками скотчу по діагоналі.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти, впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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