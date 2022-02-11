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До Києва прийшла весна! Свіжий прогноз на тиждень

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 22:00
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Синоптики розповіли, яку погоду чекати у столиці цього тижня та чи будуть опади
У столиці температура підніметься до +6 градусів
У столиці температура підніметься до +6 градусів / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві цього тижня, 12-18 лютого, буде теплою. Вдень температура триматиметься на рівні від +2 до +6 градусів. При цьому на вулиці буде вітряно.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, цілий тиждень у столиці буде плюсова температура. У суботу та четвер варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 13-14 м/с. У п'ятницю буде штормовий вітер – до 24 м/с.

Температура повітря у суботу буде +2 градуси, синоптики обіцяють сніг із дощем. У неділю стовпчик термометра покаже +4 тепла, як і у понеділок.

Прогноз погоди на тиждень
Прогноз погоди на тиждень / Фото: Gismeteo

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У другій половині тижня температура трохи підніметься, і до п'ятниці триматиметься на рівні від +6 градусів. У середу та четвер буде дощ.

Що робити під час штормового вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти скла смужками скотчу по діагоналі.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти, впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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