На митинге антивакцинаторов блогерша призналась в финансировании из Москвы (видео)

По ее мнению, войны на самом деле нет

В Киеве блогер-антивакцинатор назвала украинцев и русских - единым народом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на митинге антивакцинаторов блогер Елена Фаист заявила, что украинцы и русские – "единый народ". По ее мнению, войны на самом деле нет.

Соответствующий ролик опубликовал Данило Яковлев на своей странице в Facebook.

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Высказывания блогера об украинцах и русских

Участница митинга против вакцинации, блогер Елена Фаист заявила следующее:

"Мы братья славяне!", "Единый народ!", "Это искусственная война, которой на самом деле нет!"

Кроме того, Фаист добавила, что получает финансирование от "братьев-славян" из Москвы на свои акции против вакцинации от коронавируса.

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Кто такая Елена Фаист?

По словам Елены, она "руководитель Черкасского филиала в "STOP Fake Pandemic".

Кроме того, она является членом организации "Ведический Мир". Они называют себя "общественным движением здравомыслящих людей, объединенных ведическим мировоззрением и культурой".

Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

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Перекрыты такие места:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая

ул. Парковая, 35.

Как защититься от коронавируса?

Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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