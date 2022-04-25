У Києві демонтують скульптуру-символ "возз'єднання" України та Росії під Аркою дружби народів

Також у столиці перейменують арку з титанових листів і підсвітять її кольорами українського прапора

Скульптуру в Києві встановили у 1982 році / Колаж "Сьогодні"

Цього тижня в Києві демонтують бронзову скульптуру двох робітників "на ознаменування возз'єднання України з Росією". Арку з титанових листів планують перейменувати та підсвітять її кольорами українського прапора.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Скульптура двох робітників "на ознаменування возз'єднання України з Росією" у Києві. Фото: Віталій Кличко

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Бронзову скульптуру двох робітників встановили у 1982 році.

"Своє ставлення до України Росія ознаменувала звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст та селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" буде прибрано з центру Києва" , – йдеться у повідомленні.

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Другу скульптурну композицію – з червоного граніту – закриють оздоблювальними матеріалами, а потім планують розібрати. Арку ж із титанових листів перейменують та підсвітять її кольорами українського прапора.

"Старі символи набувають нового значення!" , – стверджує Віталій Кличко.

"Все російське потрібно демонтувати"

У Тернополі демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Громадські активісти вимагали його забрати роками.

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"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, тортури людей, згвалтування жінок та дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське треба демонтувати, зокрема пам'ятник російському письменнику", – каже мер міста Сергій Надал.

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