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У Києві елітний Mercedes на швидкості влетів у Volkswagen (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 20:45
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Нині розшукують свідків дорожньо-транспортної пригоди
Водій Mercedes вилетів на червоний сигнал світлофору та зіткнувся з Volkswagen/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"
Водій Mercedes вилетів на червоний сигнал світлофору та зіткнувся з Volkswagen/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"

У Києві, де раніше провалилося асфальтне покриття, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Mercedes на швидкості в'їхав у Volkswagen.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі ДТП

Аварія сталася на площі Перемоги. Водій на Mercedes вилетів на червоний сигнал світлофора, ще й зі смуги для громадського транспорту, та в’їхав у бік Volkswagen. Чи є постраждалі в ДТП, наразі інформації немає. Для підтвердження чи спростування цієї версії аварії розшукують свідків.

Mercedes спровокував ДТП, порушивши правила дорожнього руху/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Mercedes спровокував ДТП, порушивши правила дорожнього руху/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

Автомобіль врізався у Volkswagen/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Автомобіль врізався у Volkswagen/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

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Чи є постраждалі внаслідок аварії, поки що не відомо/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Чи є постраждалі внаслідок аварії, поки що не відомо/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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