У Києві елітний Mercedes на швидкості влетів у Volkswagen (фото)

У Києві, де раніше провалилося асфальтне покриття, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Mercedes на швидкості в'їхав у Volkswagen.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".
Деталі ДТП
Аварія сталася на площі Перемоги. Водій на Mercedes вилетів на червоний сигнал світлофора, ще й зі смуги для громадського транспорту, та в’їхав у бік Volkswagen. Чи є постраждалі в ДТП, наразі інформації немає. Для підтвердження чи спростування цієї версії аварії розшукують свідків.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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