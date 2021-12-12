У Києві на дорозі з'явилася величезна яма із водою. Рух перекрили (фото, відео)

На місці вже працюють спеціалісти. Завершити роботи планують до ранку понеділка

Перекрито рух у напрямку вулиці Хрещатик / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка навпроти Бессарабки через аварію на водопровідних мережах утворився провал асфальтного покриття.

Про це пише прес-служба КМДА.

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Рух усіма смугами бульвару в напрямку вулиці Хрещатик перекрито. Фахівці ПрАТ "АК "Київводоканал" вже розпочали ліквідацію пошкодження.

Завершити роботи планується до ранку понеділка.

У зв'язку з обмеженням тимчасово змінили маршрути громадського транспорту.

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Деякі водії не встигали відреагувати на появу ями, в'їжджали до неї та ушкоджували автомобілі. Майже одразу перехожі встановили обмеження для проїзду у вигляді бляшаного сміттєвого баку та дерев'яної конструкції.

Де не проїхати

Затримується рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 та автобусів №24, 114, 118;

Затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів 114, 118 на бульварі Шевченка, 3 через провал асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещинківської.

Рух автобусів №24, 118 організований через вул. Пушкінську – Прорізну.

Рух автобусів №114 у напрямку вул. Милославська організована через вул. Леонтовича – Володимирську – Софіївську.

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