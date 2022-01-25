У Києві хочуть знести садибу купця Салтанова? Ми перевірили чутки (фото)

У Києві на Подолі планують знести садибу купця Салтанова на вулиці Хорива, 18. Частину будинку відселено, а навколо будівлі встановили будівельний паркан.
Про це повідомляють у telegram-каналі Київ без цензури.
Що кажуть у Мережі
У telegram-каналі стверджують, що садибу планували знести, але громадськість завадила забудовникам.
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"Тепер на незаконному паркані навколо садиби Салтанова з'явився розпорядження благоустрою міста про демонтаж огорожі встановленої "невідомими" особами", – пишуть у Мережі.
Це все неправда?
У департаменті охорони культурної спадщини КМДА повідомляють про те, що зносити садибу Салтанова на вулиці Хорива, 18 не будуть.
"Департамент закликає не поширювати неперевірену та неправдиву інформацію", – додали до КМДА.
Також у департаменті стверджують, що зараз у будівлі виконують протиаварійні роботи, а згодом там розпочнеться реставрація.
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