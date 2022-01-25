У Києві хочуть знести садибу купця Салтанова? Ми перевірили чутки (фото)

У липні 2021 року до Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини схвалила реставрацію будівлі

У Мережі стверджують, що громадськість завадила забудовникам знести садибу / Колаж "Сьогодні"

У Києві на Подолі планують знести садибу купця Салтанова на вулиці Хорива, 18. Частину будинку відселено, а навколо будівлі встановили будівельний паркан.

Про це повідомляють у telegram-каналі Київ без цензури.

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Що кажуть у Мережі

У telegram-каналі стверджують, що садибу планували знести, але громадськість завадила забудовникам.

"Тепер на незаконному паркані навколо садиби Салтанова з'явився розпорядження благоустрою міста про демонтаж огорожі встановленої "невідомими" особами", – пишуть у Мережі.

Розпорядження благоустрою міста про демонтаж огорожі. Фото: Київ без цензури

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Це все неправда?

У департаменті охорони культурної спадщини КМДА повідомляють про те, що зносити садибу Салтанова на вулиці Хорива, 18 не будуть.

"Департамент закликає не поширювати неперевірену та неправдиву інформацію", – додали до КМДА.

Також у департаменті стверджують, що зараз у будівлі виконують протиаварійні роботи, а згодом там розпочнеться реставрація.

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