В Киеве хотят снести усадьбу купца Салтанова? Мы проверили слухи (фото)

В июле 2021 года в Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия одобрил реставрацию здания

В Сети утверждают, что общественность помешала застройщикам снести усадьбу / Коллаж "Сегодня"

В Киеве на Подоле планируют снести усадьбукупца Салтанова по улице Хорива, 18. Часть дома отселена, а вокруг здания установили строительный забор.

Об этом сообщают в telegram-канале Киев без цензуры.

Реклама

Что говорят в Сети

В telegram-канале утверждают, что усадьбу планировали снести, но общественность помешала застройщикам.

"Теперь на незаконном заборе вокруг усадьбы Салтанова появилось предписание благоустройства города о демонтаже ограждения установленного "неизвестными" лицами", – пишут в Сети.

Предписание благоустройства города о демонтаже ограждения. Фото: Киев без цензуры

Реклама

Все это неправда?

В департаменте охраны культурного наследия КГГА сообщают о том, что сносить усадьбу Салтанова по улице Хорива, 18 не будут.

"Департамент призывает не распространять непроверенную и ложную информацию", – добавили в КГГА.

Также в департаменте утверждают, что сейчас в здании производятся противоаварийные работы, а со временем там начнется реставрация.

Реклама

Ранее мы писали: