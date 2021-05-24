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У Києві з вікна багатоповерхівки випав 4-річний хлопчик (відео)

24 травня, 17:57

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Мама розповіла, що буквально на секунду відволіклась, за цей час дитина встигла травмуватись

Мама розповіла, що ненадовго відволіклась

Мама розповіла, що ненадовго відволіклась

У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна першого поверху, дитину екстренно госпіталізувати .

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Про це повідомили на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

"Мама каже, що лише на секунду відволіклась", – зазначили в дописі.

Інцидент стався на вул. Полковій, 57Б, попередньо відомо, що дитина начбто сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги.

Наразі хлопчика відвезли до дитячої лікарні "Охматдит". Медики діагностували в дитини перелом ключиці, вивих ноги, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

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Усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

На Куренці з вікна випала дитина

На Куренці з вікна випала дитина

Раніше ми повідомляи, що в київському метро поліцейські знайшли 8-річного хлопчика, який самотньо блукав вестибюлем, і повернули його батькам, а маму оштрафували. Однак їхні дії обурили користувачів соцмереж.

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