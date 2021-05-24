У Києві з вікна багатоповерхівки випав 4-річний хлопчик (відео)

Мама розповіла, що ненадовго відволіклась
У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна першого поверху, дитину екстренно госпіталізувати .
Про це повідомили на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
"Мама каже, що лише на секунду відволіклась", – зазначили в дописі.
Інцидент стався на вул. Полковій, 57Б, попередньо відомо, що дитина начбто сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги.
Наразі хлопчика відвезли до дитячої лікарні "Охматдит". Медики діагностували в дитини перелом ключиці, вивих ноги, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
В трендіУ КМДА повідомили про новий обшук
В трендіКолонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
Усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.
На Куренці з вікна випала дитина
Раніше ми повідомляи, що в київському метро поліцейські знайшли 8-річного хлопчика, який самотньо блукав вестибюлем, і повернули його батькам, а маму оштрафували. Однак їхні дії обурили користувачів соцмереж.