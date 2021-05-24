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В Киеве из окна многоэтажки выпал 4-летний мальчик (видео)

24 мая, 17:57

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мама рассказала, что буквально на секунду отвлеклась, за данный время ребенок успел травмироваться

Мама рассказала, что ненадолго отвлеклась

Мама рассказала, что ненадолго отвлеклась

В Киеве 4-летний мальчик выпал из окна первого этажа, ребенка экстренно госпитализировать.

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Об этом сообщили на Facebook-странице "Киев Оперативный".

"Мама говорит, что лишь на секунду отвлеклась", – отметили в заметке.

Инцидент произошел на ул. Полковой, 57Б, предварительно известно, что ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Сейчас мальчика отвезли в детскую больницу "Охматдет". Медики диагностировали у ребенка перелом ключицы, вывих ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

На Куреневке из окна выпал ребенок

На Куреневке из окна выпал ребенок

Ранее мы сообщаем, что в киевском метро полицейские нашли 8-летнего мальчика, он одиноко бродил вестибюлем, и вернули его родителям, а маму оштрафовали. Однако их действия возмутили пользователей соцсетей.

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