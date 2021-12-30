У Києві масштабне відключення води – список адрес

У четвер, 30 грудня, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де немає води?
30 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
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- вул. Звіринецька, 85/87, 87б, 96, 89/2, 1/92
- вул. Лісна, 28А, 28Б
- пров. Хутоярівський, 2, 3, 5
- пров. Куренівський, 4/8, 17, 9/5
- вул. Ливарська, 3
- пр-т. Степана Бандери, 7, 9, 9Э
- вул. Путивльська, 52
- вул. Радистів, 8, 64
- вул. Петра Радченка, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- вул. Олекси Тихого, 85/16, 87, 89А, 91А, 85А
Під Харковом мешканці 200 будинків залишилися без води через сусіда
У Лозовій Харківської області жителі 200 будинків більше доби сидять без водопостачання. У всьому винен сусід, який не пускає комунальників у двір, де прорвало трубу.
Трубу прорвало на вулиці Курчатова. Без водопостачання залишилися 200 приватних будинків та очисні споруди.
Директор "Лозоваводосервісу" Володимир Кириченко розповів, що будівля, під якою сталася аварія, збудована без погоджень та дотримання санітарних норм.
На місце НП довелося викликати поліцію, оскільки місцевий житель не дає працівникам комунального підприємства зробити необхідні роботи для розв'язання проблеми.
Сам же власник будинку каже, що боїться, що ремонтні роботи пошкодять його будинок. Він хоче, щоб водогін не зашпаровували, а санували. Комунальники заявили, що грошей на купівлю нових комунікацій немає.
У підсумку чоловік так і не пустив працівників у своє подвір'я і тепер планує вирішувати питання з мером Лозової.