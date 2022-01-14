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У Києві масштабне відключення води – список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 січня, 11:50
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Комунальники міста проводять ремонтні роботи
У столиці немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 14 січня, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де відключили воду?

14 січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Герцена, 7, 10, 12
  • вул. Деревлянська, 2/6
  • вул. Юрія Іллєнка, 22, 20
  • вул. Нижньоюрківська,8А
  • пр-т. Петра Григоренка, 5А
  • вул. Лісорубна, 14, 16, 18, 20
  • бул. Вацлава Гавела, 5
  • вул. Героїв Севастополя, 17, 17А, 17Б, 17В, 19

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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