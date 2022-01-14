В Киеве масштабное отключение воды – список адресов

В пятницу, 14 января, в Киеве на нескольких улицах отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
Где отключили воду?
14 января временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
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- ул. Герцена, 7, 10, 12
- ул. Деревлянская, 2/6
- ул. Юрия Ильенко, 22, 20
- ул. Нижнеюрковская,8А
- пр-т. Петра Григоренко, 5А
- ул. Лесорубная, 14, 16, 18, 20
- бул. Вацлава Гавела, 5
- ул. Героев Севастополя, 17, 17А, 17Б, 17В, 19
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.