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В Киеве масштабное отключение воды – список адресов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 января, 11:50
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Коммунальщики города проводят ремонтные работы
В столице нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 14 января, в Киеве на нескольких улицах отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где отключили воду?

14 января временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Герцена, 7, 10, 12
  • ул. Деревлянская, 2/6
  • ул. Юрия Ильенко, 22, 20
  • ул. Нижнеюрковская,8А
  • пр-т. Петра Григоренко, 5А
  • ул. Лесорубная, 14, 16, 18, 20
  • бул. Вацлава Гавела, 5
  • ул. Героев Севастополя, 17, 17А, 17Б, 17В, 19

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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