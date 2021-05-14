У Києві на виставці "Чорнобиль. Подорож" можна потрапити до зони відчуження (відео)

Кожен бажаючий може одягнути окуляри віртуальної реальності та поглянути на Чорнобильську зону з висоти пташиного польоту

Фото: ВДНГ

У Києві відкрили масштабну виставку, присвячену 35-м роковинами Чорнобильської катастрофи. Через карантин експозицію готували в екстремальних умовах.

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Про це повідомляє "Сегодня".

"Я вважаю, це та історія, яку обов'язково повинні знати люди в нашій країні. Обов'язково. Тому що зараз відкриваються нові факти, які раніше були приховані. І це дуже цінно", - розповіла відвідувачка Анастасія Аверіна.

Відео: Сьогодні

Архівні відео, звіти КДБ, які роками були під грифом секретно, фотографії та спогади – кожен блок виставки "Чорнобиль. Подорож" без купюр оповідає про вибух на АЕС та його наслідки: хто винен, як брехала радянська влада і що відчували люди, яких обіцяли повернути додому вже за три дні після евакуації. На стІнах імпровізованого будинку розмістили історії, від яких навертаються сльози

"Я не можу таке читати зараз. просто бере за душу це все", - сказала ще одна відвідувачка.

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Аби відвідувачі відчули, що вони в Чорнобильській зоні, вдалися до сучасних технологій. За допомогою окулярів віртуальної реальності на зону відчуження можна подивитися з висоти пташиного польоту.

"Враження дуже сильні. особливо коли бачиш будинки, які залишені. і частина рудого лісу. Коли ти бачиш зелень, але разом з тим шматки цього мертвого, мертвої радіоактивної природи", – поділилась Алла Білошапко.

Експозицію доповнили роботами відомих митців України та світу. Картини Марії Примаченко, фото Казуми Обари, відео гурту Pink Floyd, яке артисти зняли у Прип'яті. Наприкінці подорожі – всі опиняються в лісі – це 13 видів рослин та дерев, які ростуть у зоні відчуження

Цей ліс – символізує й перемогу природи та шанс на нове життя, яке є в Чорнобиля, каже керівниця проекту Ярослава Гресь.

"Люди дуже дивуються, коли дізнаються, що чорнобильська зона зараз – це один із найбільших заповідників в Україні, що повертається дика природа, що це місце для роботи науковців зі всього світу", – розповіла вона.

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Вхід на виставку – безкоштовний. Працює вона на столичній ВДНГ, і триватиме до 15 липня. Опісля її викладуть на цифрову платформу та далі збиратимуть свідчення про аварію на Чорнобильській АЕС.

Раніше ми писали, що в Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакціїта чи можлива ще одна аварія.

Нагадаємо, ми показували, як би виглядала Чорнобильська зона, якби не аварія.