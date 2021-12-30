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У Києві відкриють найбільшу ковзанку в Україні – коли і де вона запрацює (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 07:00
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Ковзанка вже працює в тестовому режимі, але офіційне відкриття буде лише 1 січня
На відкриття обіцяють концертну програму / Колаж "Сьогодні"
На відкриття обіцяють концертну програму / Колаж "Сьогодні"

1 січня у Києві офіційно запрацює найбільша в Україні ковзанка. Її площа буде 6 тисяч квадратних метрів. Вона розташований на Льодовому стадіоні неподалік станції метро "Іподром".

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що буде на відкритті

У тестовому режимі ковзанка вже працює зараз. Тут є доріжка завдовжки 400 метрів.
Ковзанок такого масштабу у колишньому радянському Союзі було побудовано лише три: у Москві, високогірний у Казахстані та у Києві.

На відкриття обіцяють концертну програму. Офіційно ковзанка запрацює о 10:00 ранку 1 січня.

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"Ми заливали ковзанку майже 10 днів, роботи продовжуються і зараз. Використовуємо спеціальну техніку. Якщо у Києві буде тепла погода, ковзанка не розтане. Причин кілька – у нас дуже велика площа заливки ковзанки, товщина льоду 10 сантиметрів. Ковзанка знаходиться у найвищій точці Києва, її так будували спеціально в Голосіївському районі. Тут на 2-3 градуси холодніше, ніж у всьому Києві, поруч знаходиться Голосіївський ліс", – розповіли сайту "Сьогодні" на Льодовому стадіоні.

Найбільша ковзанка в Україні. Фото: Олександра Корсунська
Найбільша ковзанка в Україні. Фото: Олександра Корсунська

Чи платний вхід?

Вхід на ковзанку буде платним. Відвідувачі зі своїми ковзанами зможуть вийти на лід за 70 гривень та кататись 2 години. Також тут буде розміщено прокат ковзанів. Відвідувачі зможуть їх взяти за 150 гривень та заплатити 70 гривень за вихід на лід.

Найвигідніше сюди приходити зі своїми ковзанами, що вже роблять багато киян на тестових заїздах, не чекаючи офіційного відкриття.

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Найбільша ковзанка в Україні. Фото: Олександра Корсунська
Найбільша ковзанка в Україні. Фото: Олександра Корсунська

Ковзанка працюватиме до 22:00 години вечора.

"Люди, які відвідали багато ковзанок у Києві, кажуть, що там занадто тісно для прогулянок по льоду – всі штовхаються, лаються. У нас же неймовірний простір є місце, де розігнатися і нікому не заважати", – додають на Льодовому стадіоні.

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