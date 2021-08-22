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У Києві відкрили пам'ятник поліцейським, а через добу сховали (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
22 серпня, 10:49
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Нєбитов презентував "Бронзового капітана" в свій день народження
Скульптура схожа на начальника Нацполіціі Київської області / Фото: колаж "Сьогодні"
Скульптура схожа на начальника Нацполіціі Київської області / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 20 серпня, в Києві відкрили бронзовий пам'ятник на честь правоохоронців, а вже на наступний день його закрили наметом від очей перехожих. "Бронзовий капітан" або "Бронзовий захисник" дуже схожий на главу Національної поліції Київщини Андрія Нєбитова.

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Про це повідомляє STOP MyCop: контроль поліції.

Скульптуру встановили з нагоди 30-річчя Незалежності України. Вона в честь "діючих поліцейських, які захищають життя, права і свободи громадян і охороняють державу під гаслом" Служити і захищати! "На її виготовлення пішло майже 180 кілограмів бронзи, а висотою пам'ятник досягає майже 2 метрів.

Нєбитов презентував пам'ятник в свій день народження, 20 серпня, а в соцмережах помітили схожість між "Бронзовим капітаном" і власне главою поліції області.

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"У кожного пам'ятника є свої традиції, є своя магія, є свої історія та майбутнє. Тому, користуючись нагодою, хочу спробувати почати таку традицію. Якщо ви маєте бажання вірно служити в рядах поліції, мати успішну кар'єру, обов'язково зверніться до "Бронзового капітана" і потріть йому жетон. Якщо ви маєте бажання отримати звання і, особливо, достроково, в порядку заохочення – тріть, будь ласка, йому погон. Якщо ви хочете мати серйозні успіхи в роботі – чіпайте пістолет цього "Бронзового капітана", – зазначив глава Нацполіціі Київщини .

А всім громадянам, хто хоче мати добрі стосунки з поліцією, Нєбитов радить фотографуватися з бронзовим захисником. Але зробити це вкрай проблематично – на наступний, після відкриття, день скульптуру закрили наметом. А поруч, за словами очевидців, розмістили охорону в штатському.

Фото: facebook.com/stopmycop.info
Фото: facebook.com/stopmycop.info

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